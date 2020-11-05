«Вы кроме ударов там еще чего-нибудь делаете? Бегаете хотя бы там?» Быстров обратился к Сулейманову

Экс-полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров обратился к нападающему «быков» Магомеду-Шапи Сулейманову после матча 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Севильи» (2:3).

«Шапи, это Володька! Слушай, скажи, а вы кроме ударов там еще чего-нибудь делаете? Бегаете хотя бы там? Рывочки, я не знаю... Глядя, как вы вышли на второй тайм, видно было, что у вас не лучшее состояние физическое, — сказал Быстров в эфире программы «Все на Матч!».

В этом матче Сулейманов отличился ударом со штрафного. Но российский клуб потерпел поражения, ведя в счете 2:0, к тому же соперник весь второй тайм играл в меньшинстве.