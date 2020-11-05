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«Вы кроме ударов там еще чего-нибудь делаете? Бегаете хотя бы там?» Быстров обратился к Сулейманову

09:58
Магомед-Шапи Сулейманов. Фото ФК «Краснодар».
Магомед-Шапи Сулейманов. Фото ФК «Краснодар».
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Экс-полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров обратился к нападающему «быков» Магомеду-Шапи Сулейманову после матча 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Севильи» (2:3).

«Шапи, это Володька! Слушай, скажи, а вы кроме ударов там еще чего-нибудь делаете? Бегаете хотя бы там? Рывочки, я не знаю... Глядя, как вы вышли на второй тайм, видно было, что у вас не лучшее состояние физическое, — сказал Быстров в эфире программы «Все на Матч!».

В этом матче Сулейманов отличился ударом со штрафного. Но российский клуб потерпел поражения, ведя в счете 2:0, к тому же соперник весь второй тайм играл в меньшинстве.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1265676_Vladimir_Bystrov__Sulejmanovu_A_vy_krome_udarov_tam_jeshhe_chego_nibud_delajete_Begajete_khota_by

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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