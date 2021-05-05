«Второй гол нас окончательно добил». Маркиньюс — о поражении от «Манчестер Сити»
01:13
Капитан «ПСЖ» Маркиньюс после поражения от «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:2) отметил, что игроки отдали все силы.
«Мы отдавали все силы. Хорошо начали игру и прессинговали соперников очень высоко, но все решилось в мелочах. Они держались стойко, хорошо оборонялись и открыли счет, что усложнило нам задачу. Мы стремились продолжать так и во втором тайме, но пропустили еще, что нас окончательно добило.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
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