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«Второй гол нас окончательно добил». Маркиньюс — о поражении от «Манчестер Сити»

01:13

Капитан «ПСЖ» Маркиньюс после поражения от «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:2) отметил, что игроки отдали все силы.

«Мы отдавали все силы. Хорошо начали игру и прессинговали соперников очень высоко, но все решилось в мелочах. Они держались стойко, хорошо оборонялись и открыли счет, что усложнило нам задачу. Мы стремились продолжать так и во втором тайме, но пропустили еще, что нас окончательно добило.

Манчестер Сити — ПСЖ

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры