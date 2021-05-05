Капитан «ПСЖ» Маркиньюс после поражения от «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:2) отметил, что игроки отдали все силы.

«Мы отдавали все силы. Хорошо начали игру и прессинговали соперников очень высоко, но все решилось в мелочах. Они держались стойко, хорошо оборонялись и открыли счет, что усложнило нам задачу. Мы стремились продолжать так и во втором тайме, но пропустили еще, что нас окончательно добило.