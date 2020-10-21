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Второй гол «Локомотива» в ворота «Зальцбурга» засчитан ошибочно

21:37
21 октября. Лига чемпионов. «Зальцбург» — «Локомотив». Фото ФК «Локомотив».
21 октября. Лига чемпионов. «Зальцбург» — «Локомотив». Фото ФК «Локомотив».
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На 75-й минуте матча 1-го тура Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Локомотив» ошиблась бригада голландских арбитров во главе с Сердаром Гезюбюйюком, засчитав взятие ворот хозяев поля. Гол железнодорожников следовало отменить: атака началась с фола Франсуа Камано, угодившего в ногу соперника шипами.

Судья должен был остановить матч, назначить штрафной удар и наказать Камано предупреждением. Ошибку Гезюбюйюка не исправили его видеоассистенты Пол ван Букел и Деннис Хиглер. (Александр Бобров)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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