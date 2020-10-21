Второй гол «Локомотива» в ворота «Зальцбурга» засчитан ошибочно

На 75-й минуте матча 1-го тура Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Локомотив» ошиблась бригада голландских арбитров во главе с Сердаром Гезюбюйюком, засчитав взятие ворот хозяев поля. Гол железнодорожников следовало отменить: атака началась с фола Франсуа Камано, угодившего в ногу соперника шипами.

Судья должен был остановить матч, назначить штрафной удар и наказать Камано предупреждением. Ошибку Гезюбюйюка не исправили его видеоассистенты Пол ван Букел и Деннис Хиглер. (Александр Бобров)