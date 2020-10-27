Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги чемпионов против «Баварии».

«Мы очень хорошо подготовились. Тренировались, разбирали соперника. Болельщикам, которые придут на стадион, будет интересно посмотреть, как одна российская команда (сегодня это «Локомотив) сыграет с «Баварией». Обещаю, не заскучаете», — сказал Николич в эфире телеканала «Матч ТВ».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи