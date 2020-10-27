«Всем будет интересно посмотреть, как одна российская команда сыграет с «Баварией». Николич — о матче ЛЧ
20:08
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги чемпионов против «Баварии».
«Мы очень хорошо подготовились. Тренировались, разбирали соперника. Болельщикам, которые придут на стадион, будет интересно посмотреть, как одна российская команда (сегодня это «Локомотив) сыграет с «Баварией». Обещаю, не заскучаете», — сказал Николич в эфире телеканала «Матч ТВ».
Опрос
проголосовало: 20518Все опросы
Кто из российских клубов выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур