Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер подвел итоги матча 1-го тура Лиги чемпионов против «Аякса» (1:0).

— Всегда важно хорошо начинать, — приводит слова Милнера официальный сайт УЕФА. — Нам это удалось. К тому же мы победили на выезде — это своего рода бонус. У них очень хорошая команда, хорошо организованная, они отлично играют. У нас была неделя взлетов и падений, поэтому было важно показать сегодня хорошую игру.

Фабинью класный игрок. Топовые игроки могут приспосабливаться к непривычным условиям, и ему это удалось. Он уже играл в центре обороны и отлично справился. Вынос после удара Тадича был потрясающим.