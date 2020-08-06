«Всегда буду оставаться болельщиком «Барселоны». Заявление Гвардьолы перед матчем с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поделился впечатлениями ожиданиями от матча с «Реалом» в 1/8 финала Лиге чемпионов.

«Пропущенные голы? Если мы говорим о блестящих голах, с ними надо просто смириться, но большинство из них были необязательными, мы могли сохранить ворота и избежать этих ошибок, — цитирует Гвардьолу официальный сайт УЕФА. — В этом турнире тебя часто наказывают. Мы понимаем это, много это обсуждали. Если мы хотим прогрессировать как команда и сделать следующий шаг на пути к трофею, необходимо прибавлять в этом аспекте.

Играю я против «Реала» или другой команды, я всегда буду оставаться болельщиком «Барселоны». Этот клуб во многом сформировал мою личность. Если же предстоит играть против «Барселоны», я буду хотеть обыграть каталонцев. Здесь нет ничего особенного, честно. Я хочу побеждать ради наших игроков, чтобы наш клуб сделал следующий шаг.

Агуэро? Он в Барселоне, ему лучше. Я беседовал с врачами — все идет по плану. Надеюсь, он сможет к нам присоединиться (если «Сити» пробьется в финальный турнир — Прим. «СЭ»), но пока ясности нет».

Матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 7 августа. Начало в 22.00 по московскому времени. В первом матче «Сити» победил 2:1.