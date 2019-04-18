"Все, все, все, все". "Тоттенхэм" опубликовал опрос о лучшем игроке матча с "Сити"

Официальный Твиттер "Тоттенхэма" отреагировал на матч 1/4 Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (3:4). По сумме двух матчей "шпоры" пробились в полуфинал. В концовке игры арбитр Джюнейт Чакыр, использовав ВАР, не засчитал пятый гол "Сити" в исполнении Рахима Стерлинга, который мог стать решающим.
В Твитере лондонского клуба опубликован опрос на звание лучшего игрока матча. Он содержит четыре одинаковых ответа: "все, все, все, все".
😅 Who was your @eToro Man of the Match this evening? #UCL ⚪️ #COYS– Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 17 апреля 2019 г.
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