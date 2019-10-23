«Все уже посмотрели на красивые фото? Они поднимают настроение». «Ювентус» продолжает радоваться победе над «Локомотивом»
16:07
«Ювентус» опубликовал в своем официальном Twitter cерию фотографий с победного матча группового турнира Лиги чемпионов с «Локомотивом».
— Все посмотрели красивые фотографии? Предупреждаем, они поднимают настроение, — подписал фотографии итальянский клуб.
После победы над «Локомотивом» «Ювентус» с 7 очками занимает первую строчку в турнирной таблице группы D. Железнодорожники расположились на третьей позиции с тремя очками.
Avete gi? dato uno sguardo alle foto pi? belle di #JuveFCLM? Attenzione: migliorano l'umore ? #JuveUCL pic.twitter.com/envuB7qrz4— JuventusFC (@juventusfc) October 23, 2019
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