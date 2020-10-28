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«Все мы расстроены, но ведь сколько было положительных эмоций». Канделаки — о матче «Локомотив» — «Бавария»

01:41
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Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки отметила, что матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Бавария» (1:2) подарил много положительных эмоций.

«Ну я не знаю... «Локомотив» проиграл «Баварии» 1:2. Очень обидно. Дело не только в самоотдаче. Отличная игра. Уверенная игра без паники и бездумных выносов. Все мы расстроены, но ведь сколько было положительных эмоций!», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Локомотив — Бавария

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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