Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки отметила, что матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Бавария» (1:2) подарил много положительных эмоций.

«Ну я не знаю... «Локомотив» проиграл «Баварии» 1:2. Очень обидно. Дело не только в самоотдаче. Отличная игра. Уверенная игра без паники и бездумных выносов. Все мы расстроены, но ведь сколько было положительных эмоций!», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.