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«Все мотивированы до предела и рвутся в бой». Маркиньюс — о матче против «Аталанты»

03:25
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Защитник «ПСЖ» Маркиньюс поделился ожиданиями от четвертьфинального матча против «Аталанты». Встреча пройдет 12 августа и начнется в 22:00 мск.

— Думаю, что мы смогли подготовиться к матчу наилучшим образом, — приводит слова Маркиньюса официальный сайт УЕФА. — Все мотивированы до предела и рвутся в бой. Тренировались очень упорно и вроде бы вышли на пик формы. Мы будем действовать храбро, но спокойно, и сделаем все для победы.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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