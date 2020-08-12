Защитник «ПСЖ» Маркиньюс поделился ожиданиями от четвертьфинального матча против «Аталанты». Встреча пройдет 12 августа и начнется в 22:00 мск.

— Думаю, что мы смогли подготовиться к матчу наилучшим образом, — приводит слова Маркиньюса официальный сайт УЕФА. — Все мотивированы до предела и рвутся в бой. Тренировались очень упорно и вроде бы вышли на пик формы. Мы будем действовать храбро, но спокойно, и сделаем все для победы.