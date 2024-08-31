Все 18 матчей последнего тура общего этапа Лиги чемпионов начнутся в одно время

На официальном сайте УЕФА опубликовано расписание матчей общего этапа Лиги чемпионов.

Все 18 матчей решающего последнего тура пройдут 29 января и начнутся в одно время — 22.00 по московскому времени. Полностью расписание опубликовано на сайте УЕФА.

29 августа состоялась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов. С текущего сезона общий этап с 36 командами заменил традиционный групповой турнир, объединявший 32 клуба. Каждый участник сыграет восемь матчей — по две игры с соперниками из 4 корзин.