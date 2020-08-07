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Лига чемпионов: результаты матчей 1/8 финала

09:55
«Манчестер Сити» на своем поле примет «Реал». Фото AFP
«Манчестер Сити» на своем поле примет «Реал». Фото AFP
Теги:
7 и 8 августа пройдут ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов.

7 августа, пятница

«Манчестер Сити» — «Реал» (начало — в 22.00 (мск))

Трансляция матча на сайте «Матч ТВ»

Манчестер Сити — Реал

«Ювентус» — «Лион» (22.00)

Трансляция матча на сайте «Матч ТВ»

Ювентус — Лион

8 августа, суббота

«Бавария» — «Челси» (22.00)

Трансляция матча на сайте «Матч ТВ»

Бавария — Челси

«Барселона» — «Наполи» (22.00)

Трансляция матча на сайте «Матч ТВ»

Барселона — Наполи

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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«Манчестер Сити» или «Реал»: кто выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов?
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