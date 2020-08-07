Лига чемпионов: результаты матчей 1/8 финала
09:55
7 и 8 августа пройдут ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов.
7 августа, пятница
«Манчестер Сити» — «Реал» (начало — в 22.00 (мск))
Трансляция матча на сайте «Матч ТВ»
«Ювентус» — «Лион» (22.00)
Трансляция матча на сайте «Матч ТВ»
8 августа, суббота
Трансляция матча на сайте «Матч ТВ»
«Барселона» — «Наполи» (22.00)
Трансляция матча на сайте «Матч ТВ»
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«Манчестер Сити» или «Реал»: кто выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов?
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