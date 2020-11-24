Лига чемпионов
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Лига чемпионов: результаты матчей 24 ноября

11:00
Игроки «Зенита» перед матчем с «Лацио». Фото Reuters
Игроки «Зенита» перед матчем с «Лацио». Фото Reuters
Матчи 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Группа F

Лацио — Зенит

Рим. Олимпийский стадион. 23.00 (Матч ТВ — 22.55)

Лацио — Зенит

Боруссия Д — Брюгге

Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк». 23.00 (Матч Футбол 3 — 01.00).

Боруссия Д — Брюгге

Группа E

Краснодар — Севилья

Краснодар. Стадион «Краснодар». 20.55 (Матч ТВ — 20.00).

Краснодар — Севилья

Ренн — Челси

Ренн. Стадион «Роазон Парк». 20.55 (Матч Премьер — 20.50).

Ренн — Челси

Группа G

Ювентус — Ференцварош

Турин. Стадион «Алльянц». 23.00 (Матч Арена — 22.45).

Ювентус — Ференцварош

Динамо К — Барселона

Киев. Стадион «НСК Олимпийский». 23.00 (Матч Футбол 1 — 22.50).

Динамо К — Барселона

Группа H

Манчестер Юнайтед — Истанбул ББ

Манчестер. Стадион «Олд Траффорд». 23.00 (Матч Футбол 3 — 22.45).

Манчестер Юнайтед — Истанбул Башакшехир

ПСЖ — Лейпциг

Париж. Стадион «Парк де Пренс». 23.00 (Матч Футбол 2 — 22.50).

ПСЖ — РБ Лейпциг

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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