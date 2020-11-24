Лига чемпионов: результаты матчей 24 ноября
11:00
Матчи 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Группа F
Лацио — Зенит
Рим. Олимпийский стадион. 23.00 (Матч ТВ — 22.55)
Боруссия Д — Брюгге
Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк». 23.00 (Матч Футбол 3 — 01.00).
Группа E
Краснодар — Севилья
Краснодар. Стадион «Краснодар». 20.55 (Матч ТВ — 20.00).
Ренн — Челси
Ренн. Стадион «Роазон Парк». 20.55 (Матч Премьер — 20.50).
Группа G
Ювентус — Ференцварош
Турин. Стадион «Алльянц». 23.00 (Матч Арена — 22.45).
Динамо К — Барселона
Киев. Стадион «НСК Олимпийский». 23.00 (Матч Футбол 1 — 22.50).
Группа H
Манчестер Юнайтед — Истанбул ББ
Манчестер. Стадион «Олд Траффорд». 23.00 (Матч Футбол 3 — 22.45).
ПСЖ — Лейпциг
Париж. Стадион «Парк де Пренс». 23.00 (Матч Футбол 2 — 22.50).
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур
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