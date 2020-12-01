Лига чемпионов
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Лига чемпионов: результаты матчей 1 декабря

10:30
Антон Миранчук. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Антон Миранчук. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игры 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов во вторник.

Группа A

Локомотив — Зальцбург

Москва. Стадион «РЖД Арена». 20.55 (Матч ТВ — 20.00).

Локомотив — Зальцбург

Атлетико — Бавария

Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано». 23.00 (Матч ТВ — 22.55).

Атлетико — Бавария

Группа B

Шахтер — Реал

Киев. Стадион «НСК Олимпииский. 20.55 (Матч Премьер — 20.50).

Шахтер Д — Реал

Боруссия М — Интер

Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк». 23.00 (Матч Футбол 3 — 22.45).

Боруссия М — Интер

Группа C

Марсель — Олимпиакос П

Марсель. Стадион «Велодром». 23.00 (Матч Футбол 3 — 01.00).

Марсель — Олимпиакос П

Порту — Манчестер Сити

Порту. Стадион «Драгау». 23.00 (Матч Игра — 22.45).

Порту — Манчестер Сити

Группа D

Ливерпуль — Аякс

Ливерпуль. Стадион «Энфилд». 23.00 (Матч Футбол 1 — 22.50).

Ливерпуль — Аякс

Аталанта — Мидтьюлланн

Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия». 23.00 (Матч Футбол 2 — 22.50).

Аталанта — Мидтьюлланн

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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