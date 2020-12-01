Лига чемпионов: результаты матчей 1 декабря
10:30
Игры 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов во вторник.
Группа A
Локомотив — Зальцбург
Москва. Стадион «РЖД Арена». 20.55 (Матч ТВ — 20.00).
Атлетико — Бавария
Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано». 23.00 (Матч ТВ — 22.55).
Группа B
Шахтер — Реал
Киев. Стадион «НСК Олимпииский. 20.55 (Матч Премьер — 20.50).
Боруссия М — Интер
Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк». 23.00 (Матч Футбол 3 — 22.45).
Группа C
Марсель — Олимпиакос П
Марсель. Стадион «Велодром». 23.00 (Матч Футбол 3 — 01.00).
Порту — Манчестер Сити
Порту. Стадион «Драгау». 23.00 (Матч Игра — 22.45).
Группа D
Ливерпуль — Аякс
Ливерпуль. Стадион «Энфилд». 23.00 (Матч Футбол 1 — 22.50).
Аталанта — Мидтьюлланн
Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия». 23.00 (Матч Футбол 2 — 22.50).
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«Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» одержат победы в группе Лиги чемпионов-2020?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур
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