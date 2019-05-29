Все команды, кроме сербских и боснийских, обязаны проводить матчи в Косове

УЕФА обнародовал решение по поводу матчей против клубных команд и сборных Косова. Ранее из-за того, что некоторые страны не признают независимости Косова, игры проводились на нейтральном поле.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, ссылаясь на решение исполкома организации, все команды, который играют против клубов или сборных Косова под эгидой организации, обязаны проводить выездные матчи в Косове. В противном случае им будет засчитано техническое поражение. При этом домашние матчи могут быть проведены на нейтральном поле.

Исключение сделано для двух стран - Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Представители этих по соображениям безопасности в Косове играть не будут.