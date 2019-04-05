Все клубы АПЛ выступили против нового формата Лиги чемпионов

Ассоциация европейских футбольных клубов (ЕСА) предложила изменить формат Лиги чемпионов с сезона-2024/25.

По информации The Times, ЕСА хочет изменить систему группового этапа турнира. Сейчас на этой стадии Лиги чемпионов клубы поделены на восемь групп по четыре команды, ассоциация предлагает четыре группы по восемь команд. Если изменения будут приняты, то каждая команда сыграет на групповом этапе по 14 матчей.

– Сегодня все 20 клубов премьер-лиги обсудили свои серьезные опасения, касающиеся заявленных предложений об изменении формата и критериев квалификации клубных соревнований УЕФА с сезона-2024/25, – сообщает пресс-служба АПЛ. – Все клубы сошлись во мнении, что футбольным организациям неуместно разрабатывать планы, которые бы изменили структуру, календарь и конкурентоспособность национального чемпионата.

В Англии футбол играет важную роль в культуре и повседневной жизни. Миллионы болельщиков посещают матчи по всей стране. У нас есть фантастическое сочетание конкурентоспособного футбола и преданных фанатов, которых мы будем яростно защищать.

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