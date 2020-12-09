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Все футболисты и судьи выйдут в одинаковых футболках на матч «ПСЖ» — «Истанбул»

18:44
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Футболисты «ПСЖ» и «Истанбула», а также арбитры встречи выйдут на доигровку матча 6-го тура Лиги чемпионов в одинаковых футболках с лозунгом против расизма в футболе, сообщает RMC Sport.

По данным источника, это совместная инициатива УЕФА и клубов, чтобы еще раз обратить внимание, что в спорте нет места расизму и другим проявлениям дискриминации.

Напомним, что игра была прервана на 13-й минуте, когда румынский арбитр Себастьян Колцеску якобы сказал в адрес тренера турецкого клуба Пьера Вебо «этот черный парень». Обе команды в знак протеста покинули поле.

Однако уже сегодня стали известны другие подробности скандала. Румынский журналист Эммануэль Рошу на своей странице в Twitter заявил, что «черным парнем» Вебо назвал не четвертый арбитр Себастьян Колцеску, а помощник рефери Октавиан Совре. В ответ помощник тренера «Истанбула» Пьер Вебо обозвал бригаду румынских арбитров «цыганами», однако этого не слышно на видео.

Доигровка начнется в 20.55 по московскому времени при новой бригаде арбитров.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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