Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Аталантой» в 3-м туре Лиги чемпионов отметил, что его команда сыграла фантастически.

— Мы должны были показать хорошую игру, поскольку сражались с сильным соперником, который способен доставить большие неприятности, — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа. = Ребята сыграли просто фантастически. Построение игры в полузащите, страсть, готовность... Все было на высшем уровне — от защиты до линии атаки.

Мне бы не хотелось много говорить про тактику. Сопернику пришлось трудно. Но вряд ли нашлась бы система, которая сегодня могла бы успешно противсотоять Садио, Мо и Диогу. Они потрясающе сыграли, и остальные ребята в команде здорово им помогали.