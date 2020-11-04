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«Все было на высшем уровне — от защиты до линии атаки». Клопп — о победе над «Аталантой»

06:53
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Аталантой» в 3-м туре Лиги чемпионов отметил, что его команда сыграла фантастически.

— Мы должны были показать хорошую игру, поскольку сражались с сильным соперником, который способен доставить большие неприятности, — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа. = Ребята сыграли просто фантастически. Построение игры в полузащите, страсть, готовность... Все было на высшем уровне — от защиты до линии атаки.

Мне бы не хотелось много говорить про тактику. Сопернику пришлось трудно. Но вряд ли нашлась бы система, которая сегодня могла бы успешно противсотоять Садио, Мо и Диогу. Они потрясающе сыграли, и остальные ребята в команде здорово им помогали.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029420--atalanta-vs-liverpool/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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