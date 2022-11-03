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Вратарь «Зальцбурга» Кен считает счет 0:4 в матче с «Миланом» чрзмерным

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Зальцбурга» Филипп Кен прокомментировал поражение от «Милана» (0:4) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«У нас сегодня не получилось. Утро вечера мудренее — надо выспаться и затем уже проанализировать эту игру. В перерыве тренер нас зарядил, но итоговые 0:4 оказались чрезмерными», — цитирует пресс-служба УЕФА Кена.

Австрийская команда заняла 3-е место в группе и сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035730--milan-vs-salzburg/
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