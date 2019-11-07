Вратарь «Ювентуса» пожалел Гильерме и объяснил причину его ошибки

Вратарь «Ювентуса» Войчех Щенсны после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов подвел итоги встречи и прокомментировал игру голкипера москвичей Гильерме.

На 4-й минуте матча форвард туринцев Криштиану Роналду исполнил штрафной удар, после которого Гильерме неудачно зафиксировал мяч, а хавбек «Ювентуса» Аарон Рэмси удачно сыграл на добивании.

«Для «Ювентуса» все хорошо сложилось, — приводит слова Щенсны Polsat Sport. — Только следует признать, что «Локомотив» сыграл очень хорошо. Они установили высокую планку. Хорошо, что наша команда показала качественную игру в концовке встречи, что привело к голу и мы одержали победу. Наверное, по ходу матча ничья была бы более справедливым результатом. Моей главной целью было то, что бы Крыховяк мне не забил и мы побед

Что могу сказать об ошибке Гильерме? Хорошо, что это случилось с ним, а не со мной. Был дождь, поэтому газон был мокрый. У меня тоже были проблемы с приемом мяча. Сочувствую ему".

Роналду или Рэмси? Чудовищная ошибка Гильерме в матче «Локомотив» — «Ювентус»