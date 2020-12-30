Вратарь «Шахтера» Трубин вошел в сборную открытий Лиги чемпионов

УЕФА назвал символическую сборную открытий Лиги чемпионов сезона-2020/21. В команду вошли футболисты не старше 24 лет, которые либо дебютировали в турнире, либо имели незначительный опыт. Место в воротах занял вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин. 19-летний голкипер провел 5 матчей в Лиге чемпионов, из которых три отыграл на ноль (дважды 0:0 с «Интером» и 2:0 с «Реалом»).

Полностью сборная выглядит следующим образом: Анатолий Трубин (19 лет, «Шахтер») — Кристиан Ромеро (22 года, «Аталанта»), Заиду Сануси (23 года, «Порту»), Жюль Кунде (22 года, «Севилья»), Альфонсо Дэйвис (20 лет, «Бавария») — Педри (18 лет, «Барселона»), Джуд Беллингем (17 лет, «Боруссия» Д), Джованни Рейна (18 лет, «Боруссия» Д), Доминик Собослаи (20 лет, «Зальцбург"/"Лейпциг») — Диогу Жота (24 года, «Ливерпуль»), Маркус Тюрам (23 года, «Боруссия» М).