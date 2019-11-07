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Вратарь «Шахтера» Пятов спас команду от поражения, заработав пенальти в концовке матча

01:16
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Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов помог своей команде спастись от поражения в матче Лиги чемпионов с загребским «Динамо» (3:3).

При счете 3:2 в пользу хорватского клуба вратарь отправился в штрафную соперника, когда продолжалось компенсированное ко второму тайму время. В концовке игры главный арбитр матча немец Феликс Брих назначил пенальти, а затем посмотрел видеоповтор, проверяя свое решение. Повтор показал, что имело место нарушение на Пятове. Пенальти на 90+8-й минуте реализовал бразилец Тете.

Динамо З — Шахтер Д

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