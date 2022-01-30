Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«ПСЖ» — сильный соперник, это будет настоящее противостояние, — приводит слова Куртуа AS. — Матч с «ПСЖ» — это как досрочный финал. Но «Реал» может пройти дальше. В этих встречах все решат детали вроде спасения или гола. Главное — сохранять концентрацию, работать как команда, не испытывать проблем со здоровьем".

По словам вратаря, его главная мечта — выиграть Лигу Чемпионов с «Реалом».

«Я не одержим этой мечтой. Я выигрывал важные трофеи, становился чемпионом Англии и Испании. Но вишенкой на торте могла бы стать победа в Лиге Чемпионов» , — сказал он.

Первая встреча 1/8 финала между «ПСЖ» и «Реалом» состоится 15 февраля в Париже. Ответная игра пройдет 9 марта в Мадриде.