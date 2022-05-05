Вратарь «Реала» Куртуа признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов.

В ночь с 4 на 5 мая бельгиец помог своей команде обыграть «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала турнира со счетом 3:1 в дополнительное время. Благодаря этому «Реал» победил соперника со счетом 6:5 по сумме двух встреч и вышел в финал Лиги чемпионов.

В ответной игре с «Манчестер Сити» Куртуа пропустил 1 гол и отбил 8 ударов по своим воротам.

Помимо Куртуа, на награду претендовали Франсис Коклен («Вильярреал»), Бернарду Силва («Манчестер Сити») и Луис Диас («Ливерпуль»).

В финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет против «Ливерпуля». Матч пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).