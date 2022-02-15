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Сегодня, 18:45

Доннарума: «ПСЖ» хочет пройти как можно дальше и выиграть Лигу чемпионов"

Джанлуиджи Доннарумма заявил, что «ПСЖ» хочет выиграть Лигу чемпионов
Карен Саркисян
Корреспондент

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался о парижском клубе.

«ПСЖ» долго следил за мной, — приводит слова Доннаруммы The Telegraph. — Я знал, что все в клубе уверены во мне. Я выбрал «ПСЖ», потому что там невероятный состав. Это выдающийся клуб с огромными амбициями. Все это означало, что «ПСЖ» — часть моей судьбы".

Также вратарь рассказал, тяжело ли ему тренироваться с нападающими Лионелем Месси, Неймаром и Килианом Мбаппе.

«Месси, Неймар и Мбаппе произвели на меня впечатление! Я уже привык тренироваться с ними. Стараюсь сделать все, чтобы им было как можно сложнее забивать», — сказал он.

Доннарумма отметил, что у людей огромные ожидания от «ПСЖ».

«Мы хорошо справляемся с давлением и знаем, что способны на большие достижения. «ПСЖ» хочет пройти как можно дальше и выиграть Лигу чемпионов», — заявил вратарь.

Сегодня, 15 февраля, «ПСЖ» примет «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени. Ответная игра в Мадриде пройдет 9 марта.

Источник: https://www.telegraph.co.uk/football/2022/02/15/gianluigi-donnarumma-exclusive-training-messi-mad-goalkeepers/
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