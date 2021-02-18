Вратарь «Порту» остался доволен командной игрой в матче с «Ювентусом»

Вратарь «Порту» Агустин Марчесин после победы над «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что доволен командной игрой. По его мнению, каждый соперник должен уважать «драконов».

«Я очень доволен нашей командной работой. Мы показали, что являемся отличной командой, что соперник должен нас уважать, что никому не следует недооценивать нас. Сегодня мы показали, что играем здесь для достижения больших целей», — цитирует пресс-служба УЕФА Марчесина.

Ответная игра состоится в Италии 9 марта.