Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал поражение от «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет команды из турнира.

«Мы слишком много лет не выигрываем трофеи, мы даже не боремся за них. Мы хотим добиваться хороших результатов и претендовать на титулы. Мы не хотим просто бороться за место в топ-4 в АПЛ и вылетать из Лиги чемпионов в 1/8 финала или четвертьфинале.

Нам нужно, чтобы все выкладывались еще сильнее, потому что «Манчестер Юнайтед» — великий клуб и не заслуживает находиться там, где находится сейчас. Мы далеки от борьбы за победу в АПЛ и Лиге чемпионов, нам нужно больше от каждого игрока», — приводит BBC слова де Хеа.

«Манчестер Юнайтед» уступил «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей со счетом 1:2. Жеребьевка четвертьфинала состоится в пятницу, 18 марта.