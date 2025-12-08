Алиссон: «Не думаю, что Салах хотел проявить неуважение, просто у него есть свобода слова»

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон прокомментировал высказывания нападающего Мохамеда Салаха в адрес руководства и главного тренера Арне Слота.

«Не думаю, что Мо Салах хотел проявить неуважение в чей-либо адрес. Просто у него есть свобода слова. Он может высказываться так, как чувствует. Я очень надеюсь, что он еще сыграет за «Ливерпуль». Но это касается его и клуба, я здесь лишний», — сказал Алиссон на пресс-конференции.

Египетский форвард не попал в заявку команды на матч общего этапа Лиги чемпионов против «Интера». Игра пройдет 9 декабря на «Сан-Сиро» и начнется в 23.00 по московскому врении.