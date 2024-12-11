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Голкипер «Интера» Соммер: «В концовке игры с «Байером» удача отвернулась от нас»

Даниил Аршавский
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Голкипер «Интера» Ян Соммер оценил игру команды в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Байером» (0:1).

«В конце игры удача отвернулась от нас. Конечно, мы раздосадованы. Мы дважды могли выбить мяч от своих ворот, но не сделали этого. Но мы проиграли очень сильной команде. Что касается турнирного положения, то все еще в наших руках», — цитирует Соммера пресс-служба УЕФА.

«Интер» с 13 очками занимает 4-е место в турнирной таблице. «Байер» набрал аналогичное количество очков и идет 2-м.

Источник: UEFA
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Байер
ФК Интер (Интернационале)
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