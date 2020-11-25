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Вратарь «Ференцвароша» уверен, что его команда наиграла на ничью с «Ювентусом»

05:42
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Вратарь «Ференцвароша» Денеш Дибус после поражения от «Ювентуса» в Лиге чемпинов (1:2) отметил, что его команда заслужила ничью. Альваро Мората забил победный мяч на 92-й минуте.

— Я по-настоящему зол, — цитирует пресс-служба УЕФА Дибуса. — Уверен, мы наиграли на ничью. Мы не уступали «Ювентусу», особенно в первом тайме. В целом можем гордиться своей игрой.

Ювентус — Ференцварош

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029434--juventus-vs-ferencvaros/

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