Вратарь «Ференцвароша» уверен, что его команда наиграла на ничью с «Ювентусом»

Вратарь «Ференцвароша» Денеш Дибус после поражения от «Ювентуса» в Лиге чемпинов (1:2) отметил, что его команда заслужила ничью. Альваро Мората забил победный мяч на 92-й минуте.

— Я по-настоящему зол, — цитирует пресс-служба УЕФА Дибуса. — Уверен, мы наиграли на ничью. Мы не уступали «Ювентусу», особенно в первом тайме. В целом можем гордиться своей игрой.