Вратарь «Ференцвароша» уверен, что его команда наиграла на ничью с «Ювентусом»
05:42
Вратарь «Ференцвароша» Денеш Дибус после поражения от «Ювентуса» в Лиге чемпинов (1:2) отметил, что его команда заслужила ничью. Альваро Мората забил победный мяч на 92-й минуте.
— Я по-настоящему зол, — цитирует пресс-служба УЕФА Дибуса. — Уверен, мы наиграли на ничью. Мы не уступали «Ювентусу», особенно в первом тайме. В целом можем гордиться своей игрой.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029434--juventus-vs-ferencvaros/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю