Вратарь «Челси» Санчес — о победе над «Барселоной»: «Все они выглядят здорово, пока не приедут к команде из АПЛ»

Голкипер «Челси» Роберт Санчес прокомментировал победу над «Барселоной» (3:0) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Все они выглядят здорово, пока не приедут к команде из АПЛ. Является ли «Барселона» фаворитом Лиги чемпионов? Нет, фавориты — мы», — приводит слова Санчеса Marca.

«Челси» набрал 10 очков и занимает пятое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Барселона» с 7 баллами — 15-й строчке.

Следующий матч в турнире английская команда проведет 9 декабря на выезде против «Аталанты», а сине-гранатовые в этот же день примут «Айнтрахт».