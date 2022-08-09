Вратарь «Буде-Глимта» Хайкин получил травму в матче квалификации Лиги чемпионов

Вратарь «Буде-Глимта» Никита Хайкин получил травму в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «Жальгириса».

Российский вратарь был заменен на 15-й минуте встречи после неудачного подката от игрока соперника.

Матч проходит в Вильнюсе. Первая встреча закончилась со счетом 5:0 в пользу норвежцев.

«Буде-Глимт», в случае победы над «Жальгирисом», встретится в раунде плей-офф с победителем пары «Лудогорец» (Болгария) — «Динамо» Загреб.