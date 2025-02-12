Вратарь Бизот прокомментировал поражение «Бреста» в матче с «ПСЖ»

Голкипер «Бреста» Марко Бизот высказался о поражении команды от «ПСЖ» в первом стыковом матче Лиги чемпионов — 0:3.

«Всегда тяжело принимать поражение. Мы выложились на полную, сделали все, что могли, у нас были возможности забить гол, но, в конце концов, все решила разница в качестве. «ПСЖ» находится на одном уровне с «Реалом», и против такой команды тяжело играть. Мы поедем на ответный матч в Париж с гордостью, постараемся сделать все, что в наших силах», — цитирует Бизота пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча «Бреста» и «ПСЖ» состоится 19 февраля.