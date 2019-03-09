Вратарь "Аякса" верит в победу "Лиона" над "Барселоной"

Голкипер "Аякса" Андре Онана считает, что "Лион" способен пройти "Барселону" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Амстердамский клуб на этой неделе на выезде переиграл "Реал" и вышел в четвертьфинал. "Ткачам" в среду предстоит на "Камп Ноу" сыграть с каталонцами. Первая игра между ними завершилась ничьей.

- Я думаю, что "Лион" добился положительного результата в первом матче, - цитирует RMC Онану. - "Лион" не должен бояться забивать "Барселоне" в гостях. С такими игроками у "ткачей" есть возможность выбить "Барселону", все зависит от них!