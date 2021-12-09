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Впервые за 21 год «Барселона» не вышла в плей-офф Лиги чемпионов

01:24
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«Барселона» проиграла «Баварии» (0:3) в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Каталонская команда стала третьей с 7 очками.

Таким образом, «Барселона» не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2000/01. Тогда сине-гранатовые заняли третье место в группе с «Миланом» и «Лидсом». В плей-офф Кубка УЕФА каталонцы дошли до полуфинала, где проиграли «Ливерпулю» (0:0, 0:1).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в швейцарском Ньоне в понедельник, 13 декабря (начало в 14.00 по московскому времени).

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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