Впервые за 21 год «Барселона» не вышла в плей-офф Лиги чемпионов

«Барселона» проиграла «Баварии» (0:3) в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Каталонская команда стала третьей с 7 очками.

Таким образом, «Барселона» не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2000/01. Тогда сине-гранатовые заняли третье место в группе с «Миланом» и «Лидсом». В плей-офф Кубка УЕФА каталонцы дошли до полуфинала, где проиграли «Ливерпулю» (0:0, 0:1).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в швейцарском Ньоне в понедельник, 13 декабря (начало в 14.00 по московскому времени).