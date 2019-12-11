Впервые в истории Лиги чемпионов в плей-офф вышли только клубы «Большой пятерки»

В плей-офф Лиги чемпионов-2019/20 вышли только клубы «Большой пятерки». На данный момент определились 15 участников 1/8 финала: английские «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Челси», немецкие «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Лейпциг», испанские «Барселона», «Валенсия» и «Реал», итальянские «Аталанта», «Наполи» и «Ювентус», а также французский «ПСЖ».

16-м участником плей-офф станет либо немецкий «Байер», либо испанский «Атлетико».

Последним не из клубов «Большой пятерки», лишившимся шансов на плей-офф, стал украинский «Шахтер», проигравший дома «Аталанте».