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Впервые в группе Лиги чемпионов сыграют три российских клуба

30 сентября 2020, 23:55
Лига чемпионов.
Лига чемпионов.
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«Краснодар» обыграл ПАОК (2:1) и в ответном матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов и впервые в истории отобрался в групповой турнир главного еврокубка. Ранее в группе Россию представляли ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Зенит», «Рубин» и «Ростов».

Кроме того, «быки» установили историческое достижение, став третьим представителем страны в группе Лиги чемпионов. По итогам прошлого сезона туда отобрались чемпион страны «Зенит» и взявший серебро «Локомотив».

Никогда ранее бронзовые призеры чемпионата России не отбирались в групповой турнир. «Зенит», «Рубин» и «Краснодар» останавливались в шаге от прохода, «Динамо» и «Спартак» — в двух. (Кирилл Бурдаков)

Как бронзовые призеры чемпионата России играли в отборе Лиги чемпионов

Сезон

Клуб

Стадия

Соперник

Результаты

2009/10

Динамо

3-й отб.раунд

Селтик

1:0 (г), 0:2 (д)

2010/11

Зенит

3-й отб.раунд

Униря

0:0 (г), 1:0 (д)

4-й отб.раунд

Осер

1:0 (д), 0:2 (г)

2011/12

Рубин

3-й отб.раунд

Динамо К

2:0 (г), 2:1 (д)

4-й отб.раунд

Лион

1:3 (г), 1:1 (д)

2018/19

Спартак

3-й отб.раунд

ПАОК

2:3 (г), 0:0 (д)

2019/20

Краснодар

3-й отб.раунд

Порту

0:1 (д), 3:2 (г)

4-й отб.раунд

Олимпиакос П

0:4 (г), 1:2 (д)

2020/21

Краснодар

4-й отб.раунд

ПАОК

2:1 (д), 2:1 (г)

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Отбор «Краснодара»




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