Впервые в группе Лиги чемпионов сыграют три российских клуба

«Краснодар» обыграл ПАОК (2:1) и в ответном матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов и впервые в истории отобрался в групповой турнир главного еврокубка. Ранее в группе Россию представляли ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Зенит», «Рубин» и «Ростов».

Кроме того, «быки» установили историческое достижение, став третьим представителем страны в группе Лиги чемпионов. По итогам прошлого сезона туда отобрались чемпион страны «Зенит» и взявший серебро «Локомотив».

Никогда ранее бронзовые призеры чемпионата России не отбирались в групповой турнир. «Зенит», «Рубин» и «Краснодар» останавливались в шаге от прохода, «Динамо» и «Спартак» — в двух. (Кирилл Бурдаков)

Как бронзовые призеры чемпионата России играли в отборе Лиги чемпионов