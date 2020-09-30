Впервые в группе Лиги чемпионов сыграют три российских клуба
«Краснодар» обыграл ПАОК (2:1) и в ответном матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов и впервые в истории отобрался в групповой турнир главного еврокубка. Ранее в группе Россию представляли ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Зенит», «Рубин» и «Ростов».
Кроме того, «быки» установили историческое достижение, став третьим представителем страны в группе Лиги чемпионов. По итогам прошлого сезона туда отобрались чемпион страны «Зенит» и взявший серебро «Локомотив».
Никогда ранее бронзовые призеры чемпионата России не отбирались в групповой турнир. «Зенит», «Рубин» и «Краснодар» останавливались в шаге от прохода, «Динамо» и «Спартак» — в двух. (Кирилл Бурдаков)
Как бронзовые призеры чемпионата России играли в отборе Лиги чемпионов
|
Сезон
|
Клуб
|
Стадия
|
Соперник
|
Результаты
|
2009/10
|
Динамо
|
3-й отб.раунд
|
Селтик
|
1:0 (г), 0:2 (д)
|
2010/11
|
Зенит
|
3-й отб.раунд
|
Униря
|
0:0 (г), 1:0 (д)
|
|
|
4-й отб.раунд
|
Осер
|
1:0 (д), 0:2 (г)
|
2011/12
|
Рубин
|
3-й отб.раунд
|
Динамо К
|
2:0 (г), 2:1 (д)
|
|
|
4-й отб.раунд
|
Лион
|
1:3 (г), 1:1 (д)
|
2018/19
|
Спартак
|
3-й отб.раунд
|
ПАОК
|
2:3 (г), 0:0 (д)
|
2019/20
|
Краснодар
|
3-й отб.раунд
|
Порту
|
0:1 (д), 3:2 (г)
|
|
|
4-й отб.раунд
|
Олимпиакос П
|
0:4 (г), 1:2 (д)
|
2020/21
|
Краснодар
|
4-й отб.раунд
|
ПАОК
|
2:1 (д), 2:1 (г)