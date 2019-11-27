«Вперед, «Зенит». Валуев обратился к сине-бело-голубым перед матчем с «Лионом»
27 ноября 2019, 20:50
Бывший чемпион мира по версии WBA, депутат Госдумы и болельщик «Зенита» Николай Валуев опубликовал новый пост в своем Twitter перед началом матча группового турнира Лиги чемпионов против «Лиона».
«Вперед, «Зенит»!», — написал Валуев.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Лион».
«Зенит» занимает третье место с 4 очками в турнирной таблице группы G перед началом встречи 5-го тура. «Лион» — 7 баллов и вторая строчка.
Вперед @zenit_spb !— Валуев Николай (@NickValuev) November 27, 2019
Опрос
проголосовало: 14781Все опросы
Кто выиграет Лигу чемпионов-2019/2020?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...