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«Вперед, «Зенит». Валуев обратился к сине-бело-голубым перед матчем с «Лионом»

27 ноября 2019, 20:50
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Бывший чемпион мира по версии WBA, депутат Госдумы и болельщик «Зенита» Николай Валуев опубликовал новый пост в своем Twitter перед началом матча группового турнира Лиги чемпионов против «Лиона».

«Вперед, «Зенит»!», — написал Валуев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Лион».

«Зенит» занимает третье место с 4 очками в турнирной таблице группы G перед началом встречи 5-го тура. «Лион» — 7 баллов и вторая строчка.

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