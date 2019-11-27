«Вперед, «Зенит». Валуев обратился к сине-бело-голубым перед матчем с «Лионом»

Бывший чемпион мира по версии WBA, депутат Госдумы и болельщик «Зенита» Николай Валуев опубликовал новый пост в своем Twitter перед началом матча группового турнира Лиги чемпионов против «Лиона».

«Вперед, «Зенит»!», — написал Валуев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Лион».

«Зенит» занимает третье место с 4 очками в турнирной таблице группы G перед началом встречи 5-го тура. «Лион» — 7 баллов и вторая строчка.