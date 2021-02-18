Капитан «Боруссии» Марко Ройс после победы над «Севильей» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:2) признался, что у него остались прекрасные впечатления.

«Впечатления — прекрасные! Первый тайм, не считая быстро пропущенного мяча, прошел именно так, как мы планировали. Мы действовали немного глубже в обороне, чем обычно, но при этом очень компактно», — цитриует пресс-служба УЕФА Ройса.