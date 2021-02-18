«Впечатления — прекрасные!» Ройс — о победе над «Севильей»
02:11
Капитан «Боруссии» Марко Ройс после победы над «Севильей» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:2) признался, что у него остались прекрасные впечатления.
«Впечатления — прекрасные! Первый тайм, не считая быстро пропущенного мяча, прошел именно так, как мы планировали. Мы действовали немного глубже в обороне, чем обычно, но при этом очень компактно», — цитриует пресс-служба УЕФА Ройса.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029472--sevilla-vs-dortmund/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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