Vozpopuli: финал Лиги чемпионов в 2027 году примет стадион «Атлетико»

УЕФА принял решение предоставить права на проведение финала Лиги чемпионов в 2027 году клубу «Атлетико» на его стадионе «Рияд Эйр Метрополитано». Как сообщает Vozpopuli, соглашение уже достигнуто.

По данным источника, ожидается, что официальное подтверждение этой информации поступит в сентябре 2025 года.

В последний раз финальный матч Лиги чемпионов в Испании проходил в 2019 году — тогда на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» (2:1).

В 2026 году финал запланирован на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).