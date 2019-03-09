Войчех Щенсны: "Ювентус" не может дождаться, чтобы обыграть "Атлетико"

Голкипер "Ювентуса" Войчех Щенсны заявил, что его клуб собирается обыграть "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 28-летний поляк добавил, что "бьянконери" буду предельно осторожны, чтобы не пропустить контратаки соперника.

- Мы находимся в хорошей форме и не можем дождаться, чтобы обыграть "Атлетико" в Лиге чемпионов, - приводит слова Щенсны Football Italia. - Мы допустили много ошибок в Мадриде. Однако результаты этой недели в Лиге чемпионов показали нам, что ничего еще не кончено. "Атлетико" - организованная команда, хорошо играющая в обороне. Как правило, они действуют на контратаках. Поэтому мы должны быть предельно осторожны.

Первый матч между "Атлетико" и "Ювентусом" завершился победой мадридского клуба со счетом 2:0.

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