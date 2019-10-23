Войчех Щенсны: «Ювентус» контролировал игру с «Локомотивом» 90 минут"

Вратарь «Ювентуса» Войчех Щенсны прокомментировал победу над «Локомотивом» в групповом турнире Лиги чемпионов (2:1). По его словам, туринцы контролировали ход встречи, несмотря на то, что уступали в счете с 30-й по 77-ю минуту.

— У нас были проблемы, но мы контролировали игру на протяжении 90 минут, — цитирует Football Italia Щенсны. — Нужно было терпение, чтобы сломить их сопротивление, потому что они были хорошо организованы и надежно защищались.

Отличный удар Дибала принес результат. Оборона «Локомотива» была прочной, поэтому нам приходилось перемещать мяч слева направо и искать свободные зоны.