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Войчех Щенсны: «Первая цель «Ювентуса» в сезоне — пройти групповой этап Лиги чемпионов»

16:55
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Вратарь «Ювентуса» Войчех Щенсны рассказал о цели команды на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива».

— Наша первая цель в сезоне — пройти групповой турнир Лиги чемпионов, поэтому мы настроены обыграть «Локомотив «и взять 3 очка, — цитирует Щенсны JTV. — Нам нужно играть в свою игру, мы должны провести аккуратный матч с очень атакующей командой.

Матч между «Локомотивом» и «Ювентусом» пройдет 6 ноября в Москве и начнется в 20:55 мск. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.

Туринский клуб после трех матчей имеет 7 очков и занимает первое место в группе D, москвичи с 3 баллами располагаются на третьей строчке.

Локомотив — Ювентус

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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