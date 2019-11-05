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Войцех Щенсны: «В «Локомотиве» выделю Крыховяка, он мой друг»

22:04
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Голкипер «Ювентуса» Войчех Щенсны перед матчем Лиги чемпионов с «Локомотивом» выделил в составе москвичей своего соотечественника Гжегожа Крыховяка.

— Как вам играть против Крыховяка?

— Мы дружим с 2004 года, когда оба начали играть на профессиональном уровне. Мы играли на самых разных полях, получили огромный опыт. Две недели назад мы впервые сыграли друг против друга. Это красивая история и она важна для нас обоих.

— Кого бы вы отметили в первой игре «Юве» и «Локо» в Турине?

— Ну, конечно, я отмечу Крыховяка. В том числе, потому что он мой друг.

— Кто по-вашему, входит в тройку топ-вратарей мира на сегодня?

— Сложный вопрос. Сейчас много великих вратарей. Скажу так: Аллисон, Тер Штеген... Ну и все, пусть будет двое, ха-ха.

— Насколько завтра важно выиграть и выиграть всухую?

— Конечно, хотелось бы не пропустить. У нас сейчас серия игр, когда мы пропускаем. Надеюсь, завтра будет сухая для меня и команды игра. (Дмитрий Гирин)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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