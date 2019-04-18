"Вот это игра!" Пике - о матче "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике - о матче "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" (4:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух матчей "шпоры" пробились в полуфинал. В концовке игры арбитр Джюнейт Чакыр не засчитал пятый гол "Сити" в исполнении Рахима Стерлинга, который мог стать решающим.

- Вот это игра! Футбол иногда такое выкидывает... Невероятно, - написал Пике в своем Твиттере.

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