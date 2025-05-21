Воспитанник «Зенита» сыграет в Лиге чемпионов

«Лудогорец» U18 обыграл 21 мая в финале молодежного Кубка Болгарии сверстников из «Левски» со счетом 2:1. Победитель будет представлять Болгарию в молодежной Лиге чемпионов в сезоне-2025/26.

Воспитанник академии «Зенита» полузащитник Елисей Сыров провел на поле 83 минуты. На его счету второй гол «Лудогорца» U18, который и оказался в итоге решающим.

17-летний Сыров выступает в нынешнем сезоне во втором по силе болгарском дивизионе за команду «Лудогорец-2», а предсезонные сборы провел с первым составом, который вновь стал чемпионом Болгарии.