30 апреля, 18:22

Воспитанник «Зенита» поборется за путевку в Лигу чемпионов

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

«Лудогорец» U-18 сыграет 21 мая в финале молодежного Кубка Болгарии против сверстников из «Левски». Победитель финала будет представлять Болгарию в молодежной Лиге чемпионов в сезоне-2025/26.

Воспитанник академии «Зенита» Елисей Сыров забил сегодня в Разграде гол и сделал голевую передачу в ответном полуфинальном матче молодежного Кубка Болгарии. «Лудогорец» U-18 переиграл парней из софийского ЦСКА 2:1, а первая игра закончилась победой команды из Разграда со счетом 4:0.

17-летний Сыров выступает в этом сезоне во втором по силе болгарском дивизионе за команду «Лудогорец-2», а предсезонные сборы он и вовсе провел с первой командой, которая только что вновь стала чемпионом Болгарии.

«Лудогорец» -18, за который имеют право выступать ребята 2007 г. р. и младше, привлекает Сырова в свою команду на матчи молодежного Кубка Болгарии. Если в финале команда из Разграда одолеет «Левски», то попадет в квалификационный раунд молодежной Лиги чемпионов-2025/26. Елисей Сыров в этом случае будет включен в заявку на этот турнир.

