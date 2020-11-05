«Володь, такое впечатление, что ты никогда не играл в футбол». Шалимов снова зарубился с Быстровым

Бывшие футболисты сборной России, эксперты Игорь Шалимов и Владимир Быстров эмоционально обсудили победный гол «Севильи» в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Краснодара» (3:2).

Российская команда пропустила после подачи со стандарта, которую завершил нападающий испанского клуба Юссеф Эн-Несири.

Обсуждение эпизода в студии «Все на матч» превратилось в спор Быстрова и Шалимова.

«Если бы Кайо выдержал линию... Это отрабатывается, линия опускается вместе, но зачем Кайо бежит два метра вправо со своим игроком? Если бы он не бежал, был бы офсайд», — сказал Быстров, анализируя гол «Севильи».

«Не понимаю, зачем 8 метров бежать к своим воротам?» — ответил Шалимов.

«Вот, идет подача, смотрите, где Кайо! Он линию сломал, Михалыч!» — заявил Быстров.

«Сколько у нас споров было, Володь, у тебя все время кто-то то там сломал, то тут. У них линия. Четыре человека бегут, три не бегут — семь человек!» — отметил Шалимов.

«Это же проблема того, что натренировали», — продолжил Быстров.

«Это проблема того, что какая минута? 72-я, люди уже не соображают», — парировал Шалимов.

«Вот, смотрите, почему все действуют в линию, а один Кайо... Посмотри, где он! Тренер выбрал играть в линию. Мы же должны ее исполнять? Почему Кайо играет три метра вправо?» — продолжил выражать недовольство игрой защитника «Краснодара» Быстров.

«Одно дело, когда все собранные на 5-й минуте, другое — когда на 75-й», — вновь заметил Шалимов.

«Оллсон вон стоит — опустись ты, что ты стоишь, футбол смотришь?» — продолжил критику Быстров.

«Володь, такое впечатление, что ты никогда в футбол не играл. Люди на 75-й минуте уже не соображают ничего», — возмутился Шалимов.

Перед этим Быстров и Шалимов очень критично высказались о действиях Кайо в моменте со вторым голом «Севильи».