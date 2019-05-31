Волейболисты сборной России рассказали, за кого будут болеть в финале футбольной Лиги чемпионов

Игроки сборной России по волейболу рассказали, за кого будут болеть в финале футбольной Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом". Опрос проводился еще 24 мая, но видео было опубликовано только накануне.

Большинство волейболистов сказали, что поддержат "Ливерпуль". Главный тренер команды Туомас Саммелвуо заявил, что всегда болеет за "Ювентус", и финал без туринской команды ему неинтересен.

Матч "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" состоится с Мадриде 1 июня, начало - в 22.00 по московскому времени, "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию