Во второй раз победу в еврокубке ЦСКА принесли соперники

Защитник "Янг Бойз" Казим Нуху, забивший в свои ворота в домашнем первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ЦСКА (0:1), стал 11-м футболистом, чей автогол оказался победным для российского клуба.
Сумасшедший автогол защитника "Янг Бойз" в матче с ЦСКА. Видео
Шесть раз соперники неудачными действиями помогали победить "Спартаку", дважды – ЦСКА, по разу – "Кубани", "Рубину" и "Анжи".
До Нуху роль помощника нападающих армейского клуба примерял на себя чех Радим Ржезник, забивший третий гол в ворота "Виктории" в питерском матче Лиги чемпионов. (Кирилл БУРДАКОВ)
11 случаев, когда победный для российского гола забивал соперник
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Матч
|
Автогол
|
24.09.1996
|
КУ
|
1/32 финала
|
Силькеборг – Спартак – 1:2
|
Ян СЕНКСЕН
|
17.10.2000
|
ЛЧ
|
1-й гр.турнир
|
Спортинг Л – Спартак – 0:3
|
ДИМАШ
|
07.11.2000
|
ЛЧ
|
1-й гр.турнир
|
Спартак – Реал – 1:0
|
ЖЕРЕМИ НЖИТАП
|
18.09.2008
|
КУ
|
1-й раунд
|
Баник – Спартак – 0:1
|
Рене БОЛЬФ
|
15.09.2010
|
ЛЧ
|
Гр.турнир
|
Марсель – Спартак – 0:1
|
Сесар АСПИЛИКУЭТА
|
23.10.2012
|
ЛЧ
|
Гр.турнир
|
Спартак – Бенфика – 2:1
|
ЖАРДЕЛ
|
08.08.2013
|
ЛЕ
|
4-й отб.раунд
|
Кубань – Мотеруэлл – 1:0
|
Стивен МАКМАНУС
|
02.10.2013
|
ЛЧ
|
Гр.турнир
|
ЦСКА – Виктория Пл – 3:2
|
Радим РЖЕЗНИК
|
03.10.2013
|
ЛЕ
|
Гр.турнир
|
Рубин – Зульте-Варегем – 4:0
|
Фредерик ДЮПЛЮ
|
27.02.2014
|
ЛЕ
|
1/16 финала
|
Генк – Анжи – 0:2
|
Катуку ТШИМАНГА
|
15.08.2017
|
ЛЧ
|
4-й отб.раунд
|
Янг Бойз – ЦСКА – 0:1
|
Казим НУХУ
ALEXEY959595
Шесть раз соперники неудачными действиями помогали победить "Спартаку", дважды – ЦСКА, по разу – "Кубани", "Рубину" и "Анжи".- ПРОШУ ЗАМЕТИТЬ БОЛЕЛЬЩИКОВ СПАРТАКА НА СЧЁТ ФАРТА, А НЕ САМОЙ ИГРЫ
09:44