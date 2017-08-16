Во второй раз победу в еврокубке ЦСКА принесли соперники

Защитник "Янг Бойз" Казим Нуху, забивший в свои ворота в домашнем первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ЦСКА (0:1), стал 11-м футболистом, чей автогол оказался победным для российского клуба.

Сумасшедший автогол защитника "Янг Бойз" в матче с ЦСКА. Видео

Шесть раз соперники неудачными действиями помогали победить "Спартаку", дважды – ЦСКА, по разу – "Кубани", "Рубину" и "Анжи".

До Нуху роль помощника нападающих армейского клуба примерял на себя чех Радим Ржезник, забивший третий гол в ворота "Виктории" в питерском матче Лиги чемпионов. (Кирилл БУРДАКОВ)

11 случаев, когда победный для российского гола забивал соперник