00:35 | Футбол — Лига чемпионов

Во второй раз победу в еврокубке ЦСКА принесли соперники

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Защитник "Янг Бойз" Казим Нуху, забивший в свои ворота в домашнем первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ЦСКА (0:1), стал 11-м футболистом, чей автогол оказался победным для российского клуба.

Сумасшедший автогол защитника "Янг Бойз" в матче с ЦСКА. Видео

Шесть раз соперники неудачными действиями помогали победить "Спартаку", дважды – ЦСКА, по разу – "Кубани", "Рубину" и "Анжи".

До Нуху роль помощника нападающих армейского клуба примерял на себя чех Радим Ржезник, забивший третий гол в ворота "Виктории" в питерском матче Лиги чемпионов. (Кирилл БУРДАКОВ)

11 случаев, когда победный для российского гола забивал соперник

Дата

Турнир

Стадия

Матч

Автогол

24.09.1996

КУ

1/32 финала

Силькеборг – Спартак – 1:2

Ян СЕНКСЕН

17.10.2000

ЛЧ

1-й гр.турнир

Спортинг Л – Спартак – 0:3

ДИМАШ

07.11.2000

ЛЧ

1-й гр.турнир

Спартак – Реал – 1:0

ЖЕРЕМИ НЖИТАП

18.09.2008

КУ

1-й раунд

Баник – Спартак – 0:1

Рене БОЛЬФ

15.09.2010

ЛЧ

Гр.турнир

Марсель – Спартак – 0:1

Сесар АСПИЛИКУЭТА

23.10.2012

ЛЧ

Гр.турнир

Спартак – Бенфика – 2:1

ЖАРДЕЛ

08.08.2013

ЛЕ

4-й отб.раунд

Кубань – Мотеруэлл – 1:0

Стивен МАКМАНУС

02.10.2013

ЛЧ

Гр.турнир

ЦСКА – Виктория Пл – 3:2

Радим РЖЕЗНИК

03.10.2013

ЛЕ

Гр.турнир

Рубин – Зульте-Варегем – 4:0

Фредерик ДЮПЛЮ

27.02.2014

ЛЕ

1/16 финала

Генк – Анжи – 0:2

Катуку ТШИМАНГА

15.08.2017

ЛЧ

4-й отб.раунд

Янг Бойз – ЦСКА – 0:1

Казим НУХУ

Трансляция матча "Янг Бойз" - ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. ЦСКА vs "Янг Бойз"
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КОММЕНТАРИИ (1)
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ALEXEY959595

Шесть раз соперники неудачными действиями помогали победить "Спартаку", дважды – ЦСКА, по разу – "Кубани", "Рубину" и "Анжи".- ПРОШУ ЗАМЕТИТЬ БОЛЕЛЬЩИКОВ СПАРТАКА НА СЧЁТ ФАРТА, А НЕ САМОЙ ИГРЫ

09:44